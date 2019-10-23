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Среда, 23 октября 2019, 16:13 мск

Новости Общество

В Башкирии «Почта России» обложила сбором квитанции за вывоз мусора

В Башкирии «Почта России» берет дополнительный сбор с граждан при оплате коммунальной услуги «обращение с отходами». Власти региона опасаются, что население перестанет платить за вывоз мусора.

Комиссия для жителей городов составляет 20 рублей, жителей села – 15 рублей при стоимости услуги 70 и 35 рублей в месяц соответственно. Внутренний приказ предприятия о дополнительном сборе был подписан 20 сентября, передает «Интерфакс».

«Нововведение «Почты России» приведет к отказу населения от оплаты данной услуги и к снижению собираемости платы граждан, а также формированию негативного имиджа новой системы обращения с ТКО», – предположил собеседник агентства в правительстве республики, где считают приказ «антисоциальным».

В особенности свое недовольство высказывают жители деревень, где большинство оплачивает коммунальные счета на почте.

«Почта России» не согласовала сбор с оператором по вывозу мусора «Эко-Сити». Там утверждают, что и так платят за расчетно-кассовое обслуживание. В результате комиссия взимается дважды – с регоператора и с абонента.

Региональные операторы обратили в «Почту России» и республиканское Министерство экологии с требованием отменить эту комиссию.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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