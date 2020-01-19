Работа над поправками в Конституцию РФ завершится в ближайшее время

Работа над поправками в основной закон РФ много времени не займет. Это следует из официального заявления группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

«Предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания выступил президент Путин, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ президента России с сопредседателями рабочей группы, – цитирует основные тезисы РИА «Новости». – Рабочая группа вместе с ГПУ отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта».

Главную свою задачу группа видит в разработке и юридическом оформлении механизма общероссийского голосования по пакету законодательных инициатив по изменениям в Конституцию и в рамках президентского законопроекта.

Внести в Федеральное собрание собственный пакет предложений по реализации инициатив Путина рабочая группа обещает в ближайшие время.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.01.20

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