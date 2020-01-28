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Вторник, 28 января 2020, 10:41 мск

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В больницах Читы перестали принимать здоровых детей

С 28 января в детских поликлиниках Читы введены дополнительные профилактические меры по борьбе с распространением ОРВИ и гриппа. В частности, прекращен прием здоровых детей до трех лет с целью профилактического осмотра. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Забайкальского края.

В сообщении отмечается, что здоровых детей не будут принимать по распоряжению Роспотребнадзора. «В случае недомогания медицинские работники настоятельно рекомендуют вызывать специалистов на дом», – отметили в региональном минздраве.

Работа участковых врачей, кабинета неотложной помощи, лабораторий ведется в рабочем, обычном режиме. Детские поликлиники усилены бригадами неотложной помощи.

Кроме того, в регионе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа с территории Китая. «Временно приостановлены рейсы на остров Хайнань. Сотрудники служб, работающие на пунктах пропуска через границу с Китаем, проинструктированы, они обеспечены индивидуальными средствами защиты», – сказала глава краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

В местах массового скопления людей в качестве профилактических мероприятий будет усилена дезинфекция помещений.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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