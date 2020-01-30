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Четверг, 30 января 2020, 16:02 мск

Новости Общество

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Сергей Шнуров написал стих о китайском коронавирусе

Фото: www.instagram.com/shnurovs/

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное вспышке атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

В своем произведении Шнуров посоветовал воспользоваться тем, что граждане Китая будут меньше путешествовать из-за ограничений, введенных властями. По мнению лидера группы «Ленинград», в туристических местах будет меньше очередей.

«В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже – благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать», – написал музыкант в Instagram.

Напомним, власти Китая несколько дней назад ввели ограничения на отправку туристических групп за рубеж в целях борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, в России 28 января приостановили прием организованных туристических групп из КНР.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Бульварное чтиво, Общество, Россия, Туризм, Коронавирус из Китая,