Стартовала эвакуация россиян из Китая. Число умерших от коронавируса превысило 250, заражены почти 12 тысяч

Эвакуация россиян из Китая началась в субботу, 1 февраля, в Приморском крае. Для этого открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу, соощается на сайте регионального правительства. Вывоз россиян проходит через пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка. Эвакуация граждан через пункт Пограничный продлится три дня, через Краскино – 1 и 3 февраля, Полтавка открыта на один день.

Ожидается, что в Россию вернутся более 100 человек. В краевом правительстве отметили, что пожелавшие покинуть Китай граждане прибыли к российско-китайской границе, откуда их на автобусах отправят в РФ. При пересечении границы людей проверяют с помощью тепловизора. Всех прибывших из Китая граждан с симптомами ОРВИ, как выявленных в ходе санитарного контроля, так и обратившихся за медпомощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке будут изолировать, госпитализировать и проверять на коронавирус. Из каких районов КНР возвращаются люди, власти Приморья не уточняют.

По данным посольства РФ В Китае, в городе Ухань, где находится эпицентр эпидемии коронавируса, находятся не менее 123 россиян, всего в провинции Хубей – 183 гражданина РФ – это те люди, кто вышел на связь с дипмиссией. Дипведомство уже формирует список граждан России, которые хотят в срочном порядке покинуть территорию провинции Хубей, сообщается на сайте посольства. Дипломаты просят россиян по электронной почте сообщить личные и контактные данные. При этом подчеркивается, что «граждане, покинувшие провинцию Хубэй в рамках эвакуации, будут помещены на 14-дневный карантин при возвращении в Россию». В посольстве обещали сообщить дополнительно о городе, куда прибудут эвакуированные сограждане, и месте прохождения карантина.

Как сообщал «Новый День», Россия 30 января закрыла границу на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса. С 1 февраля приоставлено регулярное авиасоощение с КНР за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вылеты будут производиться из отдельного терминала в Шереметьево.

Отныне отечественные авиаперевозчики могут осуществять в Китай и обратно только чартерные рейсы. «С 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета, – сообщает Минтранс РФ. – Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика». Данное решение принято в ходе совещания под руководством главы ведомства Евгения Дитриха. Для мониторинга ситуации создан оперативный штаб Росавиации, который возглавил руководитель ведомства Александр Нерадько.

Ранее в январе были прекращены чартерные перевозки из РФ на китайский курортный остров Хайнань. Самолеты летят туда пустыми, чтобы забрать остающихся туристов. Ожидается, что все россияне вернутся с острова Хайнань на родину к 4 февраля. На острове сейчас находится около 2700 россиян.

По данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения на утро 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, возросло до 11791 человека, из них скончались 259. Число заразившихся в целом по стране за минувшие сутки выросло более чем на 2 тысячи, количество жертв увеличилось на 46 – из них 45 человек умерли в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения заболевания. Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, выявлена более чем в 20 странах мира. ВОЗ объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Накануне было официально объявлено о двух подтвержденных случаях коронавируса в России. Оба заболевших – граждане Китая. Больные находятся в Забайкальском крае и Тюменской области, они изолированы.

Глава забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила, что состояние заболевшего китайца оценивается как удовлетворительное. По ее словам, больной выздоравливает. Лапа добавила, что с зараженным коронавирусом в тесном контакте находились два человека. Они также изолированы и находятся под наблюдением медиков.

В Тюмени коронавирус выявлен у китайской студентки, вернувшейся с родины. «Заболевание протекает в легкой клинической форме», – отметили в региональном Роспотребнадзоре. Все контактировашие с ней студенты изолированы и обследованы – анализы показали отстутствие у них коронавируса, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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