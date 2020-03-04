Роскомнадзор заблокирует страницы с фейками про коронавирус в России

Роскомнадзор внес распространяемые в соцсетях фейковые сообщения о коронавирусной инфекции в России в реестр запрещенной в РФ информации. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о сообщениях в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Доступ к этим ресурсам будет ограничен.

В требовании Генпрокуратуры «содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в «ВКонтакте» и сети «Фейсбук», связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», говорится в пресс-релизе. «Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли», – указали в Роскомнадзоре, отметив, что ведомство ограничит доступ к ресурсам, распространяющим фейки о коронавирусной инфекции в стране.

Ранее сегодня на совещании с членами кабмина президент РФ Владимир Путин заявил со ссылкой на данные ФСБ, что вбросы фейковых сообщений о новом коронавирусе организованы в основном из-за границы, их цель – «посеять панику среди населения». При этом он заверил, что «пока у нас ничего критического» не происходит, но «люди должны знать о реальной ситуации». В связи с этим следует наладить информационную работу наладить, дал поручение Путин правительству.

Такое заявление последовало на слова вице-премьера Татьяны Голиковой о появлении в соцсетях фейков о большом количестве заболевших коронавирусом в России и о том, что власти скрывают эту информацию. При этом она подчеркнула, что «это не соответствует действительности».

Позже стало известно о задержании нескольких подозреваемых в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В России на сегодняшний день зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом. Первыми инфицированными оказались двое граждан Китая. Из поместили в карантин в больницах Читы и Тюмени. Заболевшие уже выздоровели и выписаны. На прошлой неделе медики подтвердили коронавирус у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess, они проходят лечение в больнице в Казани. Шестым стал молодой россиянин, вернувшийся в Москву из Италии в конце февраля.

Москва, Наталья Петрова

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