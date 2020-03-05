Власти Калифорнии ввели режим ЧП из-за коронавируса

Из-за стремительного распространения коронавируса нового типа Covid-19 на территории Калифорнии губернатор штат Гэвин Ньюсом объявил режим ЧП, говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте управления по чрезвычайным ситуациям Калифорнии.

Благодаря решению о режиме чрезвычайного положения, власти штата получили права привлекать дополнительное финансирование для борьбы с распространением инфекции, в частности, подготовиться к значительному росту числа заболевших.

На сегодняшний день в Калифорнии зарегистрировано 54 подтвержденных случая заражения Covid-19, один человек скончался. Всего в США неприятный диагноз подтвержден более, чем у 150 человек, 11 пациентов умерли.

The New York Times пишет, что распространение вируса в Калифорнии, по всей видимости, связано со вспышкой заболевания на борту круизного лайнера Grand Princess, более половины пассажиров которого являются жителями данного штата. Первой жертвой коронавируса в Калифорнии как раз оказался один из пассажиров круизного лайнера. На данный момент симптомы инфекции выявлены еще у 21 американца из числа пассажиров.

По словам Ньюсома, некоторые пассажиры успели сойти на берег, потому местные власти пытаются выйти с ними на связь для диагностирования заболевания. Остальных на берег не отпустят, пока не проведут обследование, отметил губернатор.

Напомним, первая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на территории США зафиксирована 29 февраля. В связи с этим на территории штата Вашингтон также был введен режим ЧП.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 05.03.20

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