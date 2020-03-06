Минобороны РФ подготовилось к борьбе с коронавирусом

В Минобороны РФ сформированы группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов. Они призваны оперативно реагировать в случае вспышки коронавирусной инфекции Covid-19 в воинских частях, рассказал начальник Главного военно-медицинского управления министерства Дмитрий Тришкин.

Он отметил, что для соответствующих подразделений разработан алгоритм действий, пишет «Красная Звезда». По словам Тришкина, сейчас в госпиталях проходят тренировки по переводу на санитарно-противоэпидемический режим. Кроме того, отметил он, особое внимание уделяется обеззараживанию воздуха в помещениях военных частей, усилены меры по дезинфекции. ониторинг обстановки проводится в круглосуточном режиме.

Тришкин также рассказал, что в целях предосторожности курсанты военных образовательных учреждений проходят ежедневные медицинские осмотры, количество культурных и спортивных мероприятий сведено к минимуму, введен масочный режим.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он получил распространение в 85 странах. Диагноз «коронавирусная инфекция Covid-19» подтверждена у более чем 98 тыс. человек. Осложнения, вызванные инфекцией унесли жизни 3383 человек. Излечиться удалось более, чем 55 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.03.20

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