Россиянам разъяснили порядок оплаты больничного из-за карантина

Министерство труда уточнило, как российским работодателям стоит платить сотрудникам, находящимся на карантине из-за коронавируса. Ранее появилась информация, что такие выплаты должны быть увеличены.

Однако из разъяснений Минтруда следует, что больничный из-за карантина нужно оплачивать как обычный больничный по болезни, пишет «Московский комсомолец». В министерстве подчеркнули, что не видят оснований для изменения системы социального страхования.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он получил распространение в 85 странах. Диагноз «коронавирусная инфекция Covid-19» подтверждена у более чем 98 тыс. человек. Осложнения, вызванные инфекцией унесли жизни 3383 человек. Излечиться удалось более 55 тыс.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.03.20

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