Эксперт подверг жесткой критике немецкий список продуктов для карантина по Covid-19

Разработанный в Германии набор необходимых продуктов на случай карантинных мер из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 подвергся жесткой критике бывшего руководителя Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя России Александра Гофштейна. Он считает, что перечень был подготовлен человеком, который не разбирается в теме. «Человек, который это писал, понятия не имеет, о чем говорит», – заявил Гофштейн

Ранее в Германии опубликовали список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай десятидневного карантина по коронавирусу, напоминает РИА «Новости». Власти Германии рекомендовали на случай 5-дневного карантина по коронавирусу иметь дома из расчета на одного человека 20 литров питьевой воды, 3,5 кг крупы, картофеля, макаронных изделий или сухарей, 2,5 кг консервированных овощей иили орехов, 4 кг сухих или консервированных фруктов, 2,6 кг молока или продуктов из него, 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 400 гр жиров или масла, а также сахар, мед, кондитерские изделия.

По словам спасателя, в запас продуктов на случай ЧС следует включить как можно больше консервов, так как они уже содержать некоторое количество воды, а также более питательны, калорийны, а также не портятся.

На сегодняшний день диагноз «коронавирус Covid-19» подтвержден у более чем 110 тыс. человек, более 80 тыс из этого числа на территории материкового Китая. Тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась в Южной Корее (7382 заболевших), Италии (7375 заболевших) и Иране (6566 заболевших). Излечиться от коронавирусной инфекции нового типа удалось 62 тыс. человек, 3825 пациентов умерли от осложнений, вызванных Covid-19.

Как писал «Новый День», по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус с большой вероятностью продолжит распространение по миру летом 2020 года. В ВОЗ считают, что у медиков нет данных о том, как будет видоизменяться вирус в зависимости от климатических условий, и допускают, что он не утратит способность к распространению в теплые периоды.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.03.20

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