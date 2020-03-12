Крестный ход против коронавируса отменили из-за коронавируса

В Липецке ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. По этой причине был отменен автомобильный крестный ход против коронавируса.

Глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников обратился к верующим с просьбой «провести акафисты (хвалебные гимны – прим. ред.) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса», передает «Вести.Липецк».

Православные после молебна у святого источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II собирались проехать с иконами по дорогам Липецкой области.

Накануне в регионе ввели режим повышенной готовности, массовые мероприятия в городе до особого распоряжения были запрещены. Ранее в образовательных учреждениях Липецкой области приостановили занятия.

Липецк, Зоя Осколкова

Липецк. Другие новости 12.03.20

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