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Понедельник, 16 марта 2020, 16:39 мск

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Мошенники рассылают письма от имени ВОЗ с секретной информацией о коронавирусе

Кибермошенники воспользовались всеобщим вниманием к вспышке коронавируса нового типа. Аферисты присылают письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и крадут личные данные. Об этом сообщили в компании ESET, специализирующейся на создании систем безопасности.

Пользователям предлагают перейти по ссылкам, чтобы якобы получить «очень важную и секретную информацию о вирусе», передает РИА «Новости». При этом преступники представляются ВОЗ. «Адреса @who.com, @who.org или @who-safety.org не имеют отношения к ВОЗ», – говорят эксперты (WHO – World Health Organisation).

Кроме того, в Сети набирают популярность другие виды мошенничеств на фоне вспышки коронавируса: различные сборы средств «на борьбу с эпидемией» и фальшивые объявления о продаже медицинских масок и санитайзеров.

Ранее специалисты по киберзащите рассказали о всплеске регистрации доменных имен, связанных с COVID-19. Мошенники предлагают купить вакцину от коронавируса или экспресс-тесты на его наличие.

Москва, Зоя Осколкова

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