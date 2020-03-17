День космонавтики перенесут из-за коронавируса

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня космонавтики, перенесут из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

В госкорпорации пока не утвердили новую дату празднования первого полета человека в космос. Известно лишь, что массовые мероприятия с участием иностранных гостей пройдут осенью, передает РИА «Новости».

Ранее из-за осложнения эпидемиологической обстановки были отменены посещения космодрома Байконур для представителей прессы. Кроме того, «Роскосмос» сообщил о приостановлении пусковой деятельности на космодроме «Куру» во Французской Гвиане.

Ограничения были введены в целях защиты здоровья сотрудников и обеспечения безопасной подготовки к предстоящим ракетным запускам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.03.20

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