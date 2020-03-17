Кальяны могут быть разносчиками коронавируса

В России хотят запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе для борьбы с коронавирусной инфекцией. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Он направил письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой запретить реализацию общественных приборов для курения – кальянов, передает RT. Хамзаев указал, что кальяны представляют реальную угрозу распространения инфекций.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что кальяны невозможно промыть настолько тщательно, чтобы убить все патогенные микроорганизмы, значит, наборы для курения могут быть разносчиками опасных бактерий и серьезных инфекционных заболеваний.

Хамзаев указал, что в связи с этим запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания ввели в ряде стран, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

«В связи с реальной угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), прошу вас незамедлительно ввести мораторий на реализацию общественных приборов для курения – кальянов», – сказано в тексте обращения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.03.20

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