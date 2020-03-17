Санобработка икон, запрет целовать крест: РПЦ ввела меры по профилактике коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил инструкцию настоятелям приходов и подворий, а также игуменам и игуменьям монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Документ в том числе ужесточает санитарные правила при проведении богослужений и таинств. Инструкция будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации, сообщается на cайте Московского Патриархата.

В сообщении отмечается, что правила, «составленные с учетом канонической и богослужебной традиции РПЦ», принимаются «ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество».

Так, после окончания богослужения священникам рекомендовано не давать прихожанам крест для целования – его будут возлагать на их головы. Также священников призвали воздерживаться от «преподания руки для целования».

Кроме того, священнослужители должны после причастия каждого верующего обтирать ложечку «пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и затем окунать ее в воду с последующей утилизацией воды». «Запивку» предписано давать в одноразовой посуде. Для раздачи просфор будут использовать одноразовые гигиенические перчатки, а для «утирания уст» – бумажные салфетки «с последующим сожжением». Верующих просят не целовать чашу для причастия.

Согласно правилам, крещение следует совершать только индивидуально с дезинфекцией купели. Для миропомазания будут использовать ватную палочку и бумажную салфетку.

Сотрудникам приходов, подворий и монастырей предписано регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, к которым прикладываются прихожане.

Кроме того, им велено соблюдать общие меры гигиены, дезинфицировать руки не реже одного раза в два часа, измерять температуру перед началом трудового дня, а также объяснять прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ им не следует посещать храмы «ради любви к ближним и заботы о них». Сотрудников приходов также обязали регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами поверхности храмовой мебели общего пользования (в том числе места для написания записок, свечные ящики), а также дверные ручки.

Среди других мер – приостановка работы воскресных школ, приходских секций и кружков.

На прошлой неделе глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ не будет закрывать храмы и отменять богослужения даже в случае распространения коронавируса.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5 заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Москва, Наталья Петрова

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