«Почта России» приостановила отправку посылок и писем в 15 стран

«Почта России» объявила о невозможности доставки отправлений в ряд стран, где введены ограничительные меры из-за пандемии. Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, россияне не смогут отправить посылку или письмо в Монголию, Кувейт, Ливию, Перу, Молдавию, Шри-Ланку, Тунис, Каймановы Острова, Французскую Полинезию, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Острова Пасхи (Чили), Мьянму, Эквадор.

«Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19)», – говорится в сообщении. Отправки возобновятся, как только страны снимут ограничения.

В «Почте России» подчеркнули, что в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией через пересылаемые предметы. Всемирная организация здравоохранения также исключила возможность передачи вируса через почтовые отправления.

Москва, Зоя Осколкова

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