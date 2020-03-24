Посол призвал американских правозащитников не лгать о ситуации с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов обратился к главе американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннету Роту с просьбой не распространять фейки о борьбе с коронавирусом в РФ. Так дипломат ответил на критику Рота в адрес российских властей, которые, по мнению правозащитника, не обеспечивают население аппаратами искусственной вентиляции легких.

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией, – написал Антонов в своем Facebook. – Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать».

Посол посоветовал правозащитнику прочитать интервью главного врача специализированной клиники Д. Проценко, чтобы узнать правду об обеспеченности России аппаратами ИВС и ситуации распространением вируса. «Вновь обращаем внимание политиков и общественных деятелей в США: сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию)», – подчеркнул Антонов.

Кроме того, дипломат напомнил о россиянах, которые находятся в американских тюрьмах. «Мы безуспешно пытались привлечь внимание правозащитных организаций к их бедственному положению еще до пандемии. Теперь ситуация обостряется. Рассчитываем, что в экстремальных условиях HRW проявит больше гуманности и откликнется на наш призыв о помощи россиянам», – заключил посол.

Руководитель HRW написал в своем твиттере, что «правительство Путина» ничего не предпринимает, чтобы предотвратить «покупку богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых, по мнению Рота, может не хватить простым гражданам. Статья на эту тему выходила в американской прессе. Минздрав РФ тогда напомнил, что данное медицинское оборудование не может быть использовано частными лицами в домашних условиях, этим должны заниматься врачи в условиях стационара. Кроме того, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Позже стало известно, что российские власти выделили из резервного фонда 10 млрд рублей на производство и покупку оборудования, лекарств и средств защиты из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Дополнительно 7,5 млрд будет потрачено на 5700 аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 24.03.20

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