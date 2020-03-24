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Вторник, 24 марта 2020, 13:32 мск

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PornHub открыл подписку для всех из-за коронавируса

Крупнейший в мире интернет-ресурс с роликами для взрослых – PornHub – открыл бесплатный доступ к самым свежим пикантным видео для всех жителей планеты, что оказались в изоляции из-за карантинных мер, ввиду пандемии коронавирусной инфекции. При этом ресурс призывает подписчиков не покидать свои дома, а вынужденную самоизоляцию поможет сгладить бесплатный премиум-доступ.

На сегодняшний день подтвержденный диагноз «Covid-19» установлен у более чем 384 тыс. человек. В Китае, где было диагностировано более 81,5 тыс заражений, новых случаев в последние дни не зафиксировано. Угрожающая ситуация сложилась в Италии (63927), США (46450), Испании (35212), Германии (29056) и Иране (23049).

Сегодня по запросу «Коронавирус» на «Порнхабе» лидируют такие ролики, как «Сазал сестре, что *вырезано цензурой*, «Когда Коронавирус находится за дверью, сиди дома и *вырезано цензурой», «Проверил температуру девушке с подозрением на коронавирус», и ряд других роликов, где в заголовке заявлено девиантное поведение, например, «инцест».

Почитатели пикантного видео отмечают, что изначально были популярны ролики, где люди шли на близость, будучи в «карантине» или, когда медработник приходил/а проведать пациентку/а.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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