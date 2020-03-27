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Пятница, 27 марта 2020, 10:43 мск

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В России хотят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии

Правительство России попросили ограничить продажу алкогольных напитков в связи с пандемией коронавируса. Предложение озвучил член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме, направленном главе кабмина Михаилу Мишустину.

Хамзаев предлагает продавать не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов одному человеку при разовой покупке, передает RT. Ограничение, по мнению общественника, должно действовать до 1 мая.

«Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя», – отметил Хамзаев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала воздержаться от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, о негативных последствиях распития спиртного во время лечения заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Алкоголь в этой ситуации очень опасен, и пациенты, которые пытаются лечиться алкоголем в этой ситуации, однозначно будут иметь более тяжелые последствия», – отметил глава Минздрава. Он добавил, что в группе риска также находятся курильщики, имеющие хронические заболевания легких.

Москва, Зоя Осколкова

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