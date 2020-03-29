В России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом

За сутки в России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 тысячи 534 случая.

197 новых фактов заболевания подтверждено в Москве. Среди заболевших 13 детей, 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 человека старше 65 лет.

В целом число заболевших коронавирусом в столице достигло 1 тысячи 14. По стране картина следующая:

В Подмосковье подтверждено 27 новых случаев

Санкт-Петербург – 5

Пензенская область – 5

Республика Коми – 4

Чеченская Республика – 4

Челябинская область – 3

Омская область – 3

Ленинградская область – 2

Мурманская область – 2

Новгородская область – 2

Хабаровский край – 2

Белгородская область – 1

Липецкая область – 1

Рязанская область – 1

Ярославская область – 1

Республика Башкортостан – 1

Республика Мордовия – 1

Кировская область – 1

Тюменская область – 1

Ханты-Мансийский АО – 1

Иркутская область – 1

Новосибирская область – 1

Томская область – 1

Республика Саха (Якутия) – 1

Амурская область – 1

За сутки подтверждена смерть четырех зараженных с коронавирусом: два в Москве, по одному – в Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Таким образом, число погибших увеличилось до 8.

Выздоровели 64 человека.

Москва, Игорь Юров

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