За сутки в России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 тысячи 534 случая.
197 новых фактов заболевания подтверждено в Москве. Среди заболевших 13 детей, 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 человека старше 65 лет.
В целом число заболевших коронавирусом в столице достигло 1 тысячи 14. По стране картина следующая:
В Подмосковье подтверждено 27 новых случаев
Санкт-Петербург – 5
Пензенская область – 5
Республика Коми – 4
Чеченская Республика – 4
Челябинская область – 3
Омская область – 3
Ленинградская область – 2
Мурманская область – 2
Новгородская область – 2
Хабаровский край – 2
Белгородская область – 1
Липецкая область – 1
Рязанская область – 1
Ярославская область – 1
Республика Башкортостан – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Тюменская область – 1
Ханты-Мансийский АО – 1
Иркутская область – 1
Новосибирская область – 1
Томская область – 1
Республика Саха (Якутия) – 1
Амурская область – 1
За сутки подтверждена смерть четырех зараженных с коронавирусом: два в Москве, по одному – в Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Таким образом, число погибших увеличилось до 8.
Выздоровели 64 человека.
Москва, Игорь Юров
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