Регионы начали приостанавливать авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

Республика Алтай временно закрыла регулярное авиасообщение с Москвой в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня заявил глава региона Олег Хорокордин. Полеты приостановлены как минимум до 23 апреля.

По словам руководителя республики, с 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания «Победа», а с сегодняшнего дня отменены рейсы S7.

Отметим, что «Победа» остановила рейсы внутри страны до 31 мая. В S7 сообщили, что отменили полеты в Горно-Алтайск до 23 апреля.

Республика Алтай входит в немногочисленное число российских регионов, где на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. До последнего времени в этом списке значилась Камчатка, однако сегодня власти региона заявили о подтверждении первых двух случаев инфицирования. Известно, что оба заболевших не выезжали за границу, но покидали пределы Камчатского края. Все они, а также люди, контактировавшие с ними, помещены в отдельные боксы.

Из-за угрозы распространения COVID-19 власти Республики Алтай продлили режим самоизоляции для всех жителей до 30 апреля. Гражданам запрещено покидать домам за исключением: обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если есть обязанность ходить на работу), походов в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных не далее 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор.

В России на 4 апреля зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах, скончались 43 пациента. Подавляющее большинство заболевших и умерших – в Москве (3357 и 29 человек соответственно).

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

Горно-Алтайск. Другие новости 05.04.20

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