Из-за новых карантинных правил самолет с россиянами вылетел из США почти пустой

Самолет «Аэрофлота» из Нью-Йорка, на котором должны были вернуться домой граждане РФ, был заполнен лишь на 15%. Большинство пассажиров не смогли попасть на борт. В соцсетях россияне посетовали на плохую организацию вывозных рейсов и отсутствие уведомлений о полетах.

Лайнер Boeing 777 вылетел из Нью-Йорка в 23:00 по местному времени 7 апреля (6:00 утра 8 апреля мск). Самолет рассчитан на 402 пассажира, однако в этот раз в нем летели по разным данным от 48 до 61 человека. Как пишет «Коммерсант», по неизвестной причине большую часть желающих попросту не пустили на борт в аэропорту Нью-Йорка.

Россиянин, находящийся в Штатах, сообщил, что получил уведомление о рейсе от «Аэрофлота», прибыл с супругой в аэропорт, зарегистрировался и сдал багаж. Позже представитель авиакомпании заявил, что их билеты не действительны. Мужчина предположил, что в самолет сажали только с пропиской в Москве и Московской области. Впрочем, среди тех, кто не улетел, есть и москвичи.

Накануне посольство России в США сообщило на официальных страницах в соцсетях, что «получившим уведомление «Аэрофлота» и/или посольства о возможности вылететь в Россию вывозным рейсом, просьба прибыть в аэропорт JFK до 19.00». «Список пассажиров сформирован на основании данных портала Госуслуги (регион следования Москва/Московская обл.)», – говорилось в сообщении. Дипломаты уточнили, что «прибывших пассажиров, проживающих в Москве или области, отправят в изоляцию на дому, а тех, кто живет в других регионах – в обсерваторы Подмосковья или ближайших к столице областей».

В комментариях пользователи пожаловались на плохую организацию вывоза россиян. Многие не получили никаких уведомлений. При этом о рейсе стало известно за несколько часов, но далеко не все граждане РФ проживают в Нью-Йорке, у них не было времени, чтобы прилететь из других городов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что малая наполненность самолета объясняется требованием садиться на карантин по возвращении. «Это же связано с обсервациями. Необходима же изоляция людей на время карантина, на двухнедельный карантин, – сказал он на брифинге. – Весь режим возвращения россиян был рассказан буквально несколько дней назад».

Остальных пассажиров не пустили на рейс, так как по новым правилам оперативного штаба применяется принцип – «одна страна вылета – один российский регион или город прилета». «Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе. Эта мера направлена на недопущение распространения COVID-19», – пояснили «Интерфаксу» в Росавиации.

По последним данным, в США более 2 тысяч россиян ожидают возможности вернуться в Россию. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слишком мало граждан России изъявили желание вернуться из Соединенных Штатов. Такое количество не позволяет организовать вывозной рейс. Тем, кто намерен выехать из США в Россию, необходимо заполнить электронную форму «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом» на портале Госуслуг.

Москва, Зоя Осколкова

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