Приложение для выхода из дома перестало быть доступным из-за плохих оценок

В Нижнем Новгороде жители поставили плохие оценки приложению, с помощью которого можно было получить код, разрешающий выходить из дома. В результате сервис пропал из списка Play Market.

В приложении «Карта жителя Нижегородской области» можно было оформить разрешение на выход из дома в условиях самоизоляции. При этом регистрация подразумевала автоматическое согласие на проверку персональных данных и отслеживание местоположения мобильного устройства.

Пользователи поставили низкие оценки приложению, а система Google Play удалила его из списка, как ненадежное. Как сообщает портал NN.RU, так раньше поступили школьники из Ухани, добившись удаления из Play Market приложения для дистанционного обучения.

Примечательно, что в сервисе App Store «Карту жителя Нижегородской области» до сих пор можно скачать. Кроме того, можно оставить заявку на получение QR-кодов для выхода из дома на портале nn-card.ru и через службу 112, для тех, у кого нет смартфона.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 14.04.20

Незыблемый гарант: 75% россиян считает, что Путин отражает интересы олигархов и силовиков. / Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, что будет с коронавирусом в регионах России. / Депутат попросил Высокинского отдать думе другие помещения взамен ЦУМа. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»