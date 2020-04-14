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Вторник, 14 апреля 2020, 17:38 мск

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Приложение для выхода из дома перестало быть доступным из-за плохих оценок

В Нижнем Новгороде жители поставили плохие оценки приложению, с помощью которого можно было получить код, разрешающий выходить из дома. В результате сервис пропал из списка Play Market.

В приложении «Карта жителя Нижегородской области» можно было оформить разрешение на выход из дома в условиях самоизоляции. При этом регистрация подразумевала автоматическое согласие на проверку персональных данных и отслеживание местоположения мобильного устройства.

Пользователи поставили низкие оценки приложению, а система Google Play удалила его из списка, как ненадежное. Как сообщает портал NN.RU, так раньше поступили школьники из Ухани, добившись удаления из Play Market приложения для дистанционного обучения.

Примечательно, что в сервисе App Store «Карту жителя Нижегородской области» до сих пор можно скачать. Кроме того, можно оставить заявку на получение QR-кодов для выхода из дома на портале nn-card.ru и через службу 112, для тех, у кого нет смартфона.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 14.04.20

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