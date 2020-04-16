«Для чего эта клоунада?»: мэра Новокузнецка обматерили на улице за призыв к самоизоляции

Многие жители Новокузнецка Кемеровской области игнорируют режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса нового типа. В этом убедился градоначальник Сергей Кузнецов, принявший участие в патрулировании городских улиц. В ответ на одну из попыток вразумить граждан мэр получил порцию отборного мата. Об этом Кузнецов сообщил в своем инстаграме.

Взору мэра предстали горожане, отдыхающие на лавочках в скверах и во дворах жилых домов, среди которых были как пожилые люди, так и мамы с детьми. Некоторые продолжают заниматься на закрытых спортивных площадках. На одной из них градоначальник попытался призвать к соблюдению самоизоляции молодого парня, но тот его обматерил. Видео с инцидентом мэр разместил в соцсети.

«Зачем эта фикция, для чего эта клоунада? Это все люди нормальные так думают. Это вы и телевизионщики придумываете (про коронавирус – прим. ред). Народ в (проблемах), а вам (все равно), что происходит», – нецензурно ответил молодой человек мэру. Парень добавил, что пока уйдет на другую площадку, а после того, как чиновники покинуть данное место, вернется.

«При патрулировании один из молодых людей сказал мне, что мы все это придумали и занимаемся ерундой! А ненормативная лексика перекрыла его эмоции. Выставляю это специально для всех! Может он ваш друг, родственник, которому нужна помощь», – позже написал градоначальник.

Кузнецов при этом отметил, что не все горожане понимают всю серьезность ситуации: «Некоторые воспринимают коронавирус, как обычную простуду! Это совершенно не так! Люди гибнут сотнями тысяч».

«С таким халатным отношением нам вирус не победить! Во всех регионах (в том числе СФО) резко обострилась обстановка с коронавирусной инфекцией», – обратился мэр к жителям города и попросил по возможности ограничить выходы из дома.

На сегодняшний день в Кузбассе зафиксировано 18 случаев заболевания COVID-19, вылечились 5 пациентов. Всего в России выявлено почти 28 тысяч инфицированных. С начала эпидемии умерли 232 больных.

Новокузнецк, Наталья Петрова

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