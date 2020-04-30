Из российских СИЗО предлагают выпустить 30 тыс. человек

Приблизительно 30 тыс. россиян, которые сейчас находятся в СИЗО, могут изменить меру пресечения из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщил директор Института по правам человека, эксперт Совета по правам человека при президенте России Валентин Гефтер.

«Это может быть домашний арест, могут быть другие меры пресечения, не связанные с заключением под стражу», – цитирует Гефтера РБК. Правозащитник уточнил, что переведенных из СИЗО надо ставить «под какой-то надзор, и санитарный и административный».

Гефтер отметил, что проект постановления об амнистии был разработан около месяца назад, потому завершить ее можно в ускоренном порядке, за неделю – две. В ряде случаев меру пресечения могут изменять следователи, что позволит снизить нагрузку на суды. «Максимум под эту амнистию подпадет треть содержащихся в СИЗО. Но я думаю, что реально не больше четверти», – заключил правозащитник.

Гефтер считает, что на время пандемии коронавируса следует приостановить производство по делам в отношении несовершеннолетних, одиноких женщин и мужчин, у которых есть дети, пожилых (от 60 лет) и людей с тяжелыми заболеваниями, а также инвалидов I, II, III групп и тех, кто совершил ненасильственные преступления и противозаконные действия, максимальное наказание за которые не превышает пяти лет колонии, пишет «Коммерсантъ».

Москва, Иван Гридин

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