В школах хотят отменить общие перемены и рассадить учеников на 1,5 м

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали рекомендации для школ, которые нужно соблюдать в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. В документе советуют отказаться от общих перемен и уделять особое внимание дезинфекции помещений.

Роспотребнадзор рекомендует разработать график обучения для каждого класса. Так дети будут выходить на перемену не все вместе, а по очереди. Ожидается, что общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок будет сведено к минимуму.

Кроме того, школам предлагают закрепить один кабинет за каждым классом, и все уроки будут идти только в нем. Число учеников в каждом классе предписано по возможности сократить. В Минпросвещения к этой мере добавили соблюдение дистанции в 1,5 метра как между учениками, так и педагогами.

Перед началом занятий, а также на переменах необходимо проводить дезинфекцию помещений, а в конце дня генеральную уборку. При входе в здание образовательного учреждения следует установить дозатор с антисептиком. Дети и учителя смогут попасть в школу только после прохождения «фильтра» – обязательной проверки температуры тела.

Роспотребнадзор призывает школы отказаться от объединения классов в группы продленного дня. При этом рекомендуется «максимально организовывать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе», если позволяет погода.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.05.20

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