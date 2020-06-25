В Минкульте назвали вероятную дату открытия кинотеатров

Введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения в работе кинотеатров могут быть сняты в середине июля. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова во время визита в Волгоград, сообщает «Волгоградская правда». «Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», – сказала Любимова.

По ее словам, решения об открытии кинотеатров будут принимать с учетом эпидемиологической обстановки в регионах. Подведомственные Минкульту кинотеатры приостановили работу 17 марта. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минкультуры, кинотеатры могут возобновить работу в случае принятия соответствующего решения региональными властями. Также отмечается, что зрители не должны сидеть к другу ближе, чем на метр. Исключение сделают для членов одной семьи либо для людей, живущих вместе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.20

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