«Встретимся при других обстоятельствах!», – музыканты из России отказались выступать в Белоруссии накануне выборов

Российские исполнители отказываются от выступлений на бесплатных предвыборных концертах в Белоруссии, организованных властями республики.

Концерты были намечены на 8 августа в крупных городах Белоруссии. На них должны были выступить Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, «Кар-Мэн», «Фабрика» и другие российские артисты, а также белорусские и украинские звезды. Афиши в интернете появились 5 августа, после чего жители Белоруссии стали призывать исполнителей в социальных сетях не выступать на предвыборных концертах. По их мнению, концерты за день до президентских выборов будут носить политическую окраску и могут негативно отразиться на репутации артистов. Многие пользователи сочли их агитационными, несмотря на то, что на размещенных афишах указывается, что все концерты – праздничные, пишет «КП –Беларусь». После этого почти все исполнители сообщили об отмене своих выступлений. В их числе оказались Леонид Агутин, Григорий Лепс, Тина Кароль, «Кар-Мэн», Юлианна Караулова, Стас Пьеха, RASA, «Краски».

Леонид Агутин написал в своем инстаграме, что не приедет в Белоруссию по «многочисленным и настоятельным просьбам» жителей республики. Певец поблагодарил белорусов за «вежливость, искренность, уважение и любовь», отметив, что эти чувства «несомненно взаимны» и пожелал им удачи и процветания. «Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!», – добавил артист. Концерт с участием Агутина должен был состояться 8 августа в Гродно.

Григорий Лепс сообщил в своем Facebook об отмене концерта в Витебске. Примечательно, накануне он заявлял, что поедет в Белоруссию, несмотря на критику, потому что его «ждут люди», а политика его не волнует, сообщало издание «Подъем».

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Явка на выборах за три дня досрочного голосования составила 22,47%, сообщает ЦИК республики. Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа. Накануне независимые наблюдатели из проекта «Честные люди», ссылаясь на протоколы избиркомов, заявили, что явка на досрочных выборах на 4 августа может быть завышена в 1,5 раза. По подсчетам наблюдателей, 4 августа избирательные участки посетили 22 149 беларусов. Центризбирком насчитал 34 471 гражданина.

В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.08.20

Свердловские следователи сделали заявление о смерти девочки в Среднеуральском монастыре. / Второй штраф схимонаха Сергия обжалуют в Свердловском облсуде. / За первые дни августа число инфицированных коронавирусом в Крыму выросло на 12%. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»