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Вторник, 18 августа 2020, 10:49 мск

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Минздраву предложили запретить работу кальянных до Нового года

Работу всех кальянных заведений на территории России следует запретить до конца года, считает член Общественной палаты (ОП) Султан Хамзаев. По его мнению, данная мера позволит минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции нового типа. Письмо с соответствующим предложением он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Султан Хамзаев сослался на мнения экспертов, в том числе и из Минздрава, которые неоднократно высказывались об опасности курения кальянов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. «На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов РФ запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», – заявил Хамзаев.

Кроме того, член ОП считает необходимым запретить подачу кальянов в заведениях общественного питания вплоть до 31 октября. С 1 ноября в стране начнут действовать новые правила, согласно которым курение кальянов в помещениях баров, ресторанов и кафе окажется под запретом.

Москва, Иван Гридин

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