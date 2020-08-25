В Госдуме призвали перенести начало учебного года на 1 октября

Начало учебного года в этом году следует перенести на 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Такое заявление сделал депутат Госдумы Василий Власов. Соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает РИА «Новости».

«Считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября. Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», – заявил парламентарий.

В Минпросвещения рассчитывают, что учебные заведения начнут работу в нормальном очном режиме 1 сентября, при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Об этом ранее заявлял министр Сергей Кравцов. Он также отметил, что возглавляемое им ведомство держит на особом контроле ход подготовки образовательных организаций к учебному году.

Москва, Иван Гридин

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