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Пятница, 16 октября 2020, 10:10 мск

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Правительство РФ сделало 31 декабря в 2021 году выходным днем

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет выходным днем. Из документа, опубликованного на сайте правительства следует, что 2 и 3 января в 2021 году выпадают на субботу и воскресенье.

В связи с этим было принято решение перенести выходные на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет: Перенести в 2021 году следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», – говорится в документе.

Москва, Иван Гридин

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