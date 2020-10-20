СПЧ отверг предложения Мизулиной об изменениях Семейного кодекса

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовил отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс. Они поступили на рассмотрение Госдумы в июле. Их внесла группа парламентариев во главе с Еленой Мизулиной. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщает РИА «Новости».

«Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной: оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения», – рассказал Фадеев.

По его словам, к семье нужно относится очень деликатно, особенно в части отобрания детей, которое само по себе трудная тема. «Возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка», – подчеркнул глава СПЧ.

Мизулина предлагала отрегулировать работу органов опеки, которые могли бы изъять ребенка из семьи только на основании вступившего в силу решения суда о лишении или ограничении родительских прав. Мизулина также предлагала считать родителями только кровных отца и мать ребенка и настаивала на запрете заключения брака между однополыми гражданами, в том числе при смене пола, и усыновления детей при таких обстоятельствах.

Как сообщает РБК, эксперты отнеслись к новым полномочиям органов опеки с опаской. По их мнению, ребенка нельзя будет своевременно изъять из семьи, где ему угрожает опасность, так как судебные разбирательства таких вопросов зачастую занимают несколько месяцев. Они также указали на то, что предлагаемые нововведения противоречат Конституции.

Москва, Иван Гридин

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