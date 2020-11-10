С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов

С начала 2020 года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Сегодня состоялось заседание Федерального оперативного штаба, на котором рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом в СКФО. По данным НАК, спецслужбы смогли не допустить совершения 15 терактов в регионе.

Кроме того, были ликвидированы 35 боевиков, задержаны 53 преступника, разгромлены 23 ячейки международных террористов, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием.

«В результате обсуждения определен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, сил правопорядка и оперативных штабов в данной сфере», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.20

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