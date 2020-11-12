В сети появился гайд для тех, кто из-за коронавируса продолжает сидеть дома

Соцсеть «Одноклассники» запустила проект «COVID-19: Вместе – не страшно!» с сервисами и контентом, которые пригодятся находящимся на самоизоляции. Например, можно бесплатно получить консультацию терапевтов через сервис телемедицины «Доктис» и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в «Спортзале онлайн».

В гайде собрана информация и о мерах профилактики коронавируса. Здесь же можно найти раздел для тех, чей бизнес пострадал во время эпидемии и курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг в разделе «ОК.Бизнес». С помощью гайда можно найти и развлекательный контент: спортивные трансляции, онлайн-концерты, экскурсии в музеи, сказки в исполнении звезд и т.д.

Кроме этого, соцсеть возобновила ленту с актуальными новостями о коронавирусе, куда попадает информация из 150 федеральных и региональных СМИ, а также из официальных источников – Министерства здравоохранения РФ и портала СтопКоронавирус.РФ.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 12.11.20

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