Предложение Минздрава грозит запретом для большей части компьютерных игр

Минздрав подготовил проект поправок в федеральный закон ‎«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», которые устанавливают возможность проведения экспертизы детских игр и игрушек, а также оценки их возможного риска для психики. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что экспертизе подвергнут настольные, компьютерные и иные игры, а также игрушки и игровые сооружения. Инициаторами экспертизы смогут выступить органы власти, общественные объединения и граждане. Экспертиза будет проводиться на договорной основе, а расходы лягут на заявителя.

Риском для психического здоровья детей будут считаться случаи, когда игры и игрушки изображают или описывают:

1. Действия, представляющие угрозу жизни или здоровью людей, а также самоубийство, причинение вреда и насилие по отношению к другим людям или животным;

2. Употребление наркотиков, психотропных веществ, табака, алкоголя;

3. Сцены сексуального насилия и порнографического характера, а также половых отношений;

4. Занятие проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством и другую противоправную деятельность;

5. Участие в азартных играх;

6. Случаи смерти в форме, унижающей человеческое достоинство, нанесение увечий, заболевания, аварии и катастрофы;

7. Случаи оскорбления религиозных чувств верующих.

Предполагается, что экспертизу будут проводить комиссии экспертов федеральных государственных бюджетных учреждений, которые определит федеральный орган исполнительной власти. Если эксперты заключат, что какое-либо изделие представляет риск для детской психики, будет поставлен вопрос о приостановке обращения такой продукции.

По мнению наблюдателей, предлагаемые изменения могут наложить запрет на большую часть компьютерных игр таких жанров как 3D-шутер, RPG. Под угрозой запрета окажется и любимая многими девушками игра The Sims, так как пользователь при желании может утопить персонажа в бассейне или заморить его голодом.

Москва, Иван Гридин

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