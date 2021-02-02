Полиция перекроет улицы около Мосгорсуда в день заседания по делу Навального

Столичный полицейский главк сообщил о перекрытии улиц около Мосгорсуда 2 февраля. В этот день в здании Московского городского суда пройдет выездное заседание Симоновского райсуда, на котором будет рассматриваться ходатайство московского управления ФСИН о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному реальным лишением свободы по делу «Ив Роше».

По данным ведомства, будут закрыты Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал, участок улицы 3-й Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 и участок улицы 1-й Бухвостова от улицы 3-й Бухвостова до улицы 2-й Бухвостова.

Судебное заседание по делу Навального начнется в 11:00 мск. Оппозиционер будет присутствовать на заседании лично.

Изначально заседание планировалось провести в здании Симоновского суда, но накануне в суде сообщили, что судебное заседание пройдет в здании Мосгорсуда. В суде объяснили это решение большим количеством поступивших журналистских аккредитаций, необходимостью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, и требованиями о соблюдении дистанции во время пандемии.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Германии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.02.21

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