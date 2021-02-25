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Четверг, 25 февраля 2021, 08:09 мск

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Госдуме предложили десятикратно повысить штрафы за лесные пожары

Госдуме предложили рассмотреть законопроект об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах в десять раз. Как пишут «Известия», вопрос о рассмотрении инициативы включен в повестку заседания комитета по госстроительству и законодательству.

На сегодняшний день административные штрафы за лесные пожары составляют 3-5 тыс. рублей для граждан, 10-50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей для юрлиц. Авторы законопроекта предлагают увеличить наказание для физлиц в десять раз, для других категорий – вдвое.

В правительстве уже готов положительный отзыв на документ. В кабмине сочли, что повышение штрафов повысит эффективность законодательства и приведет к предотвращению лесных пожаров.

«Иногда из-за таких возгораний вспыхивают целые деревни и гибнут люди. Поэтому за эту проблему давно пора серьезно взяться, так как уговоры и предупреждения не действуют, – считает первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

В других парламентских партиях к инициативе отнеслись скептически. В ЛДПР и «Справедливой России» считают, что штрафы должны быть соразмерны с доходами граждан. В КПРФ усомнились, что принятие законопроекта снизит число пожаров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.02.21

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Метки / Лесные пожары

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