Российским вузам позволят проводить сессию дистанционно

Российское правительство разрешило вузам проводить сессию дистанционно, однако для этого студентам потребуется сдать биометрические данные. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)», – говорится в сообщении на сайте кабмина. Такая возможность будет открыта для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Опробовать систему предполагается в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство учебных заведений, также потребуется согласие студента. Как отметили в пресс-службе кабмина, ЕБС обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам придется зарегистрироваться в системе, а перед экзаменом пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

При подтверждении личности студент будет допущен до экзамена. Предполагается, что это расширит возможности промежуточной аттестации для людей из отдалённых населённых пунктов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.21

Накануне 8 Марта мужчина поссорился с женой, выпил и уехал кататься по городу пьяным (ФОТО). / Мишустин упростил правила расходования маткапитала на жилье. / Арестован водитель, сбивший насмерть двух пенсионерок в Качканаре (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»