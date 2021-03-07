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Воскресенье, 7 марта 2021, 16:37 мск

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Российским вузам позволят проводить сессию дистанционно

Российское правительство разрешило вузам проводить сессию дистанционно, однако для этого студентам потребуется сдать биометрические данные. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)», – говорится в сообщении на сайте кабмина. Такая возможность будет открыта для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Опробовать систему предполагается в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство учебных заведений, также потребуется согласие студента. Как отметили в пресс-службе кабмина, ЕБС обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам придется зарегистрироваться в системе, а перед экзаменом пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

При подтверждении личности студент будет допущен до экзамена. Предполагается, что это расширит возможности промежуточной аттестации для людей из отдалённых населённых пунктов.

Москва, Иван Гридин

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