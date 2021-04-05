Россия увеличила квоты для студентов-бюджетников из Белоруссии

Российские вузы в текущем году вдвое увеличили квоты на бюджетные места для студентов из Белоруссии, сообщил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков. «В этом году будет 700 бюджетных мест – в два раза больше, чем в предыдущие годы», – приводит его слова РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что студенты из Белоруссии имеют равные с гражданами России права при поступлении в российские вузы. Ранее Россия увеличила число стран, от куда разрешён въезд иностранным студентам для обучения в вузах. Теперь их число достигло 31.

На сегодняшний день въехать в Россию для обучения имеют право иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Сирии, Танзании, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Швейцарии, Шри-Ланки, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии и Японии.

Москва, Иван Гридин

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