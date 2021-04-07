В МВД рассказали об изменениях в российских паспортах

Россиян избавят от необходимости получать новый паспорт если произойдут изменения в тексте, размещенном на последней странице документа, где содержится памятка владельцу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД. «В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», – указали в ведомстве.

Данное пояснение последовало после того, как в МВД предложили дополнить текст памятки для граждан на 20-й странице паспорта напоминанием о том, что паспорт – основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории страны, его обязаны оформить все россияне, достигшие 14-летнего возраста.

Проект соответствующего постановления опубликован в конце марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке указано, что «предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта». Это позволит «повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации», считают в МВД.

Помимо текста памятки изменения коснутся подачи заявления на оформление нового паспорта. Так, паспорт, подлежащий замене, будет действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения данных, размещенных на третьей странице. Тех, кто подаст документы после этого срока будут штрафовать. На время оформления паспорта гражданину выдадут временное удостоверение личности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.21

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