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Среда, 7 апреля 2021, 08:23 мск

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В МВД рассказали об изменениях в российских паспортах

Россиян избавят от необходимости получать новый паспорт если произойдут изменения в тексте, размещенном на последней странице документа, где содержится памятка владельцу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД. «В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», – указали в ведомстве.

Данное пояснение последовало после того, как в МВД предложили дополнить текст памятки для граждан на 20-й странице паспорта напоминанием о том, что паспорт – основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории страны, его обязаны оформить все россияне, достигшие 14-летнего возраста.

Проект соответствующего постановления опубликован в конце марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке указано, что «предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта». Это позволит «повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации», считают в МВД.

Помимо текста памятки изменения коснутся подачи заявления на оформление нового паспорта. Так, паспорт, подлежащий замене, будет действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения данных, размещенных на третьей странице. Тех, кто подаст документы после этого срока будут штрафовать. На время оформления паспорта гражданину выдадут временное удостоверение личности.

Москва, Иван Гридин

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