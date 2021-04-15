Гринпис: большая часть пластика в мусоре не доходит до переработки

Большая часть пластикового мусора не попадает в переработку, заявили в «Гринписе России». Некоторые изделия из пластика трудно отобрать, а другие – переработать.

Экологи проанализировали работу около 400 компаний, которые отбирают из мусора вторсырье для переработки, и мусоросортировочных станций.

Каждый год в России образуется около 70 млн тонн мусора, половину которого составляют изделия из пластика. Заготовители чаще всего берут в переработку предметы из полиэтилентерефталата (ПЭТ), то есть бутылки для напитков и контейнеры, в которых продают готовую еду. Или изделия из полиэтилена низкого и высокого давления: флаконы для бытовой химии, упаковочную пленку и пакеты-майки.

Но не все предметы из подходящего сырья попадают к заготовителям. Те почти не отбирают капсулы для кофемашин, тубы из-под зубной пасты или крема, стаканчики от йогуртов, пластиковые трубочки, столовые приборы и тарелки.

Часто переработчики отказываются и от ребристых контейнеров-ракушек. Из них плохо вымываются остатки еды, которые могут испортить всю партию пластика. А для их переработки нужна другая температура.

«Большая часть одноразовых пластиковых товаров никогда не попадет на переработку и просто окажется на свалках или будет загрязнять окружающую среду», – говорится в сообщении «Гринписа» (цитата по «Коммерсанту»).

Мелкие предметы даже из подходящего пластика, вроде ватных палочек и пластиковых карт, тоже вряд ли попадут в переработку. Их слишком трудоемко отбирать вручную, а автоматы не справятся.

Как сообщал «Новый День», глава Счетной палаты Алексей Кудрин признал, что «мусорная» реформа в России провалилась. В переработку уходит всего 7% мусора, а неофициальные свалки продолжают появляться.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.04.21

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