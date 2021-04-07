«Уровень переработки отходов не превышает 7%»: Кудрин констатировал провал «мусорной» реформы

«Мусорная» реформа в России не справилась со своей задачей. Как заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, уровень переработки отходов составляет всего 7%. Об этом он заявил в рамках ежегодного отсчета в Госдуме, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Наш анализ показал, что федеральный проект с поставленными задачами пока не вполне справляется. Уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% – по-прежнему направляют на свалки и полигоны», – сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что некоторых российских регионах мощность официальных полигонов практически на исходе. Кроме этого, сохраняется и проблема неофициальных свалок, которые продолжают выявлять по всей стране.

Аудиторы считают, что проекты в рамках реформы плохо проработаны. «Не прописано, как сократить объём отходов, и в программе ничего нет о раздельном сборе мусора», – сказал Кудрин.

Как сообщал «Новый День», мусорная реформа в России началась в январе 2019 года. Спустя 10 месяцев власти фактически признали ее провал – по итогам «работы» 80 мусороперерабатывающих заводов простаивали, обсуждения по объектам ТКО провели всего 28 субъектов РФ из 85, мусорные тарифы в регионах резко выросли и разнились до 500 раз.

В начале ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности главы минприроды РФ, на его место назначен глава минвостокразвития Александр Козлов. Вступая на должность Козлов отметил, что особое внимание планирует уделить мусорной реформе.

Через несколько дней после назначения Козлов выпустил приказ о начале служебной проверки в отношении сотрудников минприроды по факту неисполнения поручений вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Речь идет о закупке контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 07.04.21

России блогеры не нужны, но на рекламе они зарабатывают больше прессы. / Многомиллиардные нарушения и фиаско «Открытого государства»: Счетная палата выступила с отчетом перед Госдумой. / Клиентка салона красоты в Подмосковье умерла во время подтяжки лица. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»