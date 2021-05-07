В Ставрополье баннеры с единороссами возмутили жителей

В Невинномыске акция ко Дню Победы с участием членов «Единой России» и руководителей предприятий не понравилась местным жителям. Они раскритиковали праздничные баннеры, на которых политики разместили свои портреты рядом с фотографиями ветеранов.

На улицах Невинномыска в Ставропольском крае появились баннеры-поздравления с Днем Победы. Рядом с изображением ордена Отечественной войны и фотографиями ветеранов ВОВ оказались напечатаны портреты наших современников и, среди них, членов партии «Единая Россия». На всех баннерах было изображение эмблемы «ЕР».

Местные жители в соцсетях выразили свое недовольство, но мэр Невинномыска Михаил Миненков не нашел в акции ничего предосудительного.

«Это обычные директора заводов и предприятий. Люди повесили свои фото рядом со своими дедушками. Там членов партии, может, 20%, не больше», – цитирует мэра «Подъем».

По словам Миненкова, в городе представлена только одна партия, поэтому ее символ и напечатали на баннерах. «У нас нет на одномандатных округах, которые выбираются, ни одной партии другой, к сожалению. У нас другие партии в городе не представлены», – пояснил глава города.

На фото – депутат Думы Ставропольского края от «Единой России» Валерий Черницов.

Невинномыск, Наталья Рязанова

Невинномыск. Другие новости 07.05.21

Минэнерго уточнило критерии для бесплатной газификации частных домов. / Задушил и 4 дня хранил труп дома: стали известны подробности убийства инстаблогера Кристины Журавлевой (ФОТО). / Мэрия Екатеринбурга потратит полмиллиарда рублей на реставрацию архитектурных памятников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»