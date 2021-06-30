Прокуратура отреагировала на обращение к Путину о грязном воздухе в Омске

Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды. Таким образом ведомство отреагировало на вопрос, который был озвучен в эфире «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Органами прокуратуры Омской области будет дана правовая оценка законности деятельности уполномоченных контролирующих органов в данной сфере, в том числе полноте мер, принимаемых для ликвидации свалок и объектов накопления жидких промышленных отходов. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

В ходе «Прямой линии» с главой государства житель Омска задал вопрос о ситуации с загрязнением воздуха, попросив президента повлиять на промышленные предприятия, которые игнорируют майские указы, а также обратить внимание на работу контролирующих органов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.06.21

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