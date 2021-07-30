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Пятница, 30 июля 2021, 11:47 мск

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Россиянам моложе 21 года хотят запретить посещать ночные клубы и бары

На имя главы Минздрава Михаила Мурашко поступило письмо с предложением запретить в России посещение ночных баров и ресторанов лицам моложе 21 года. Автор инициативы – член Общественной палаты Султан Хамзаев.

«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23:00 до 08:00», – говорится в тексте обращения.

Хамзаев указал, что основную часть клиентов ночных баров, ресторанов и клубов традиционно составляют молодые люди, в том числе в возрасте до 21 года, передает RT. Общественник напомнил, что в 18-19 лет у человека еще продолжается активное развитие организма, и потребление алкоголя может привести к негативным последствиям для здоровья.

Москва, Зоя Осколкова

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