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Среда, 15 декабря 2021, 16:12 мск

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Более 140 тысяч иностранных студентов не смогли вернуться в Россию из-за пандемии

Около трети иностранцев, обучающихся в России, не смогли приехать из-за коронавирусных ограничений. В Минобрнауки сообщили, что у вузов есть четкий алгоритм въезда студентов из-за рубежа.

По данным министерства, сейчас общая численность иностранных студентов составляет 347 961, из них на территории России находятся 207 254 человека. Более 140 тысяч учащихся остались в своих странах «по личным причинам или из-за ограничительных мер, действующих на территории их стран», передает РБК.

В Минобрнауки добавили, что у российских образовательных учреждений есть алгоритм въезда иностранных студентов с подробными пояснениями. Он одинаковый для всех, независимо от государства проживания. Таким образом, все учащиеся-иностранцы из всех стран, вне зависимости от возобновления с ними авиасообщения, могут приехать в Россию.

По данным РБК, ни в один из 15 крупных российских вузов не вернулись все иностранные студенты. Больше всего иностранцев к очному обучению вернулось в НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и др. Меньше всего – в РУДН, РАНХиГС, Сеченовском университете.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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