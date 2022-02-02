«Одноклассники» запускают «Олимпийскую» ленту новостей

Пользователи «Одноклассников» смогут вместе болеть за наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Уже 3 февраля соцсеть запустит специальную ленту новостей в разделе «Рекомендации». Болельщики смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Пекина. В ленту будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ – Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и многих других.

Также в ОК появятся тематические рамки от официальной группы Олимпийского комитета России в поддержку российских спортсменов. А с 4 февраля всем пользователям соцсети будут доступны рамки #wewillROCyou. ROC – Russian Olympic Committee (именно под таким названием выступают российские атлеты в Пекине). Рамки бесплатно доступны всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки».

Кроме того, «Одноклассники» и Олимпийский комитет запустили проект, в котором спортсмены нынешней сборной и ветераны прошедших Олимпиад ответят на самые оригинальные вопросы детей в ОК. Специально для этого в социальной сети прошёл конкурс на лучший вопрос от юных пользователей об олимпийских видах спорта в группе «Одноклассники. Всё ОК!». Видео с ответами на вопросы доступны в группе ОКР. Первым на вопросы ответил Александр Перетягин – вице-чемпион Европы по санному спорту и участник Игр в Сочи. Он рассказал о длине трассы скоростного спуска на санях, средней скорости саночника и об особенностях тренировок летом.

К началу соревнований ОКР запустил в социальной сети цикл видео-рассказов о разных видах спорта. Так, в группе Олимпийского комитета России уже можно найти ролики о прыжках с трамплина, кёрлинге, лыжах, сноуборде и конькобежном спорте.

ОК постоянно поддерживают спортивные мероприятия – к Зимним Олимпийским играм в Токио пройдет серия включений в собственном онлайн-шоу «ОК на связи!». В преддверии эфиров из Олимпийской деревни гостьей шоу стала Евгения Медведева – российская фигуристка, двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года.

Москва, Елена Владимирова

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