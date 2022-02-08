Каждый десятый житель России отказался от общественного транспорта из-за пандемии

Россияне рассказали о том, как они защищают себя от коронавирусной инфекции. Большинство носят маски и пользуются санитайзерами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более 7 тысяч респондентов из всех регионов страны, передает РИА «Новости». 89% заявили, что для защиты в общественных местах используют медицинские маски.

«Почти половина респондентов (48%) рассказали, что сделали вакцину от коронавируса. Еще 37% участников исследования регулярно обрабатывают руки санитайзерами, а 12% исключили пользование общественным транспортом», – говорится в результатах опроса.

9% респондентов рассказали, что стараются соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без веской причины. 5% носят в общественных местах перчатки. Еще 7% предпринимают другие меры, которые, по их мнению, могут защитить их от заражения, а именно, принимают витамины для укрепления здоровья, занимаются спортом и соблюдают правила здорового образа жизни.

При этом 11% россиян ничего не предпринимают для защиты своего здоровья.

Москва, Зоя Осколкова

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