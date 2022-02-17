Росприроднадзор назвал регионы России с самым грязным воздухом

Красноярский край оказался регионом с самым грязным воздухом в России. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, причиной плохой экологии стал высокий уровень выбросов предприятий в Норильске.

Общий объем выбросов в атмосферу в этом регионе составляет 1,8 млн тонн в год (равнозначно 30 тыс. вагонов) – это 11% всех выбросов по России, уточнила Радионова в интервью РБК.

На втором месте – город Череповец Вологодской области, где объем выбросов в атмосферу составляет 280 тыс. тонн. Это 1,7% выбросов по России. На третьем месте оказался Новокузнецк Кемеровской области – 278 тыс. тонн (1,6%).

Что касается количества произведенных расчетов размера вреда за 2020-2022 годы, по словам Радионовой, наиболее загрязненными территориями в России стали Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Следом идут Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край. Как отметила глава ведомства, при составлении этого рейтинга учитывался не только уровень выбросов в атмосферу, но и уровень загрязненности воды.

Самым чистым регионом России руководитель Росприродназора назвала Горный Алтай. По ее словам, там есть только один вредный объект – Акташский ртутный завод. Если это предприятие ликвидируют в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», то Горный Алтай станет «абсолютно чистым регионом», – сообщила Радионова.

Ранее аналитики FinExpertiza опубликовали исследование, согласно которому число выявленных загрязнений воздуха в России в 2021 году достигло рекорда за последние 17 лет. В прошлом году количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в стране выросло за год на 23% – до 406. В пятерку регионов-антилидеров вошли Красноярский край, Бурятия, а также Самарская, Оренбургская и Иркутская области.

Москва, Наталья Петрова

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