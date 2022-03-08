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Вторник, 8 марта 2022, 15:54 мск

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В Минтруда РФ уточнили размер нового детского пособия

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнил размер новых детских выплат, которые ранее анонсировал глава российского государства Владимир Путин. Представитель правительства отметил, что размер пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от прожиточного минимума ребенка в регионах.

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от шести до 12 тысяч рублей», – пояснил Котяков в эфире канала «Россия 24».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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